ARVUSTUS | „Made in Estonia Maraton 2025“. Siirus mõjus huvitavalt, pseudoirooniline pohhuism väsinult

„Pühitseme (mitte)normaalset ja ei vihka tundmatut,“ ütles Kanuti Gildi SAALi juht Priit Raud „Made in Estonia maratoni“ 18. festivali avakõnes. Täiskasvanuikka jõudnud postsimman sai tähistada ka seda, et tänavu müüdi piletid välja rekordkiirusel. Rahvasuus kõlas eri arve, ent polegi niivõrd vahet, kas see oli kolm, viis või seitse minutit – muljet avaldav (ja järgmisel aastal pileti saamisele mõeldes veidi hirmutav) on see ju igal juhul. Teeb silmad ette isegi suurtele sõnateatrilavastustele.