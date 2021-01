Arvamus

Tänases "Päeva teemas" väidab teadlane Keegan McBride, et valitsus vassis koroonakriisi teadlikult väiksemaks ja riigiametid jagasid oma töötajatele hoiatusi, et tõde varjata. Samuti heidab McBride ette, et Eesti e-riik ei pidanud kriisile vastu.