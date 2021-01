PÄEVA TEEMA | Keegan McBride: valitsus vassis koroonakriisis avalikkusele teadlikult. Kui rääkisin, siis sain hoiatava kõne ja sõnumi

Ministeeriumid ja ametkonnad on e-riigi puudustest ja kriisis jagatud valeinfost mööda vaatanud. Parimal juhul ei saadud probleemidest aru või räägiti üksteisest mööda. Kuid vahel ka otseselt valetati pressile ja eksitati avalikkust.

Oma töötajaid ähvardati, et nad järgiksid valitsuse etteantud liini. Konkreetsed näited nendest, kes julgesid probleemidele tähelepanu juhtida, on Martin Kadai, Simmo Saar ja Merike Jürilo. Praeguseks ei ole nendest keegi enam ametis.

Suhtlesin kriisi alguses oma kontaktidega terviseametis, sotsiaalministeeriumis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis. Mulle sai peagi selgeks, et valitsuse avalikkusele esitatud andmed ei olnud õiged. Kui ma otsisin oma kahtlustele kinnitust, öeldi mulle otse: jah, nii on, kuid ära sellest avalikult räägi, me katsume kogu asja hoida saladuses, kuni probleemid on kõrvaldatud.

Kui olin otsustanud enda valduses oleva teabega siiski lagedale tulla (Forte 27.3.2020), sain ma Skype’i ja telefoni kaudu ühe ministri nõunikult hoiatusi.