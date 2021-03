PÄEVA TEEMA | Eestlane Californias: Eesti nakatunute arv on hirmuäratav, sel aastal jääb kodumaa jälle nägemata

Praegu tundub kõik tume ja masendav. Teame. Siinses slängis öeldakse, “Been there, done that.” Aga nüüd pole aeg piirangute ignoreerimiseks ega aeg minna Vabaduse Väljakule karjuma, et maskid on fašistlikud, nõukogulikud vms. Peab lihtsalt leppima, et enese ohverdamine mõneks nädalaks on vajalik olukorra paranemiseks. Alles sel nädalal tuli loengu teemaks kuidas Eestis oli toidutalongide süsteem käigus aastal 1990. Poed olid kaubast tühjad, aga rahvas sellega leppis sest eesmärgid — Eesti suveräänsus, Eesti iseseisvumine — seda nõudis.