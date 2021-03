PÄEVA TEEMA | Eestlanna Prantsusmaal: riik seisab kolmanda täieliku lukkupanemise lävel

Hakkasime tütrega just linnavalitsusse minema, et ta joonistusi õues korraldatavale kevadnäitusele viia, kui naabritädi väravast väljus ja küsis: „Kas teil ikka „attestation de déplacement“ on taskus?”.

See on rahvakeeli ringiliikumistõend. See on siseministeeriumi kodulehelt leitav tõend, mis tuleb kas mobiiltelefonis või paberil ära täita ja koos vajalike muude dokumentidega taskusse panna. Prantsusmaal peab see taas alati kaasas olema.

Nüüd jõudsimegi tagasi liikumispiirangu kehtestamise juurde, kui prantsuse peaminister Jean Castex 18.03.2021 peetud pressikonverentsil uued ranged reeglid Pariisi regioonile ja 16 departemangule välja kuulutas.

Covid-19 uute tüvede leviku vastu tuleb saavutad kiire kontroll, haiglate ja reanimatsiooniosakondade ülekoormust tuleb kergendada. Peaminister rõhutas seejuures: „Me peame püsima oma „kolmandal teel“, mis peab pidurdama viiruse levikut ilma Prantsusmaad täielikult lukku panemata.“

Range liikumiskeeld hakkas kehtima 20. märtsist.