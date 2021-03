MIS ON PILDIL VALEST? | Margo Orupõld: ütleme õigesti. Mitte naine „ei saanud“ peksa, vaid mees peksis

Täna on ühiskonnas teravik enamasti ohvri suunas ja ikka esimesena otsitakse põhjusi ohvri käitumises. Levinud müüdid - purjus naine, lühike seelik - ei ole kuhugi kadunud. Teame ju tegelikult, et vägivald on alati vägivalla sooritaja vastutus. Vägivallatsejad peavad lõpuks hakkama võtma vastutust enda vägivaldse käitumise ja sellest loobumise eest. Vägivallatseja fookusesse toomine aitab vägivalla olemusele jõulisema sisu anda ja seeläbi ühiskonnas ka hoiakuid muuta. Palju sõltub sellest, kuidas me kodanikena igapäevaselt räägime ja oma sõnumit edastame. Kõrv on harjunud kuulma väljendit, et naine sai peksa. Muudame fookust ja räägime ausalt, et mees peksis naist. Kui räägime, et naine on vägivalla ohver, siis muudame fookust ja ütleme ausalt, et mees on vägivaldne. Perevägivalda ei ole võimalik otsustavalt pidurdada, kui sellesse suhtutakse leebelt ja mõistvalt.