Brüsselis tegid artistid aprillinalja: kutsusid rahvast 1. aprilliks Bois de la Cambre’i metsaparki kontserdile ja lubasid, et kohale tulevad kuulsad DJ-d. Politsei ütles küll juba varakult, et tegemist on naljaga ja mingit kontserti ei tule ning üldse võib korraga koguneda ainult neli inimest. Sellegipoolest tuli 1. aprillil parki üle 2000 noore. Politsei oli kohal suurte jõududega. Lendas helikopter ja hõljusid droonid. Noored lasid käiku õllepudelid ja kivid, politsei vastas pisargaasi ja veekahuriga, rakendust sai ka ratsapolitsei.