PÄEVA TEEMA | Eestlanna Brüsselis: vastupidiselt Eestile ei otsita siin avalikult süüdlast, rahvas on kriisis teineteist toetav

Koroonakriisi alguses põgenesid Euroopa koroonapealinnast Brüsselist eestlased koju varjule. Viimasel ajal on aga võimalik täheldada vastupidist. Nii mõnedki eestlased on hakanud Eestist Brüsselisse varjule tulema.

Paar nädalat tagasi oli Belgias tõeline soojalaine. 20 soojakraadi täitis Cinquantennaire pargi piknikupidajate hordidega. Seda, et vabas õhus võiks piknikupidamine endiselt keelatud olla, aru ei saanud. Inimesed sõid, jõid ja pidasid suure rahvapeo.

Kolmanda laine kuulutajaid lihtsalt ignoreeritakse.