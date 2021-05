FAKTIKONTROLL | Kas kriminaalmenetlus lõpeb Eestis tõesti pea sajaprotsendilise süüdimõistmisega, nagu väidab Glikman?

See number ei peegelda siiski täielikult tegelikkust. Esiteks tuleb arvestada, et enam kui pooled kõikidest otsustest tehti kokkuleppemenetluses, mille tulemus ei saagi olla õigeksmõistev otsus. Suur osa otsuseid tehti ka kiir- ja lühimenetlustes, mille asjaolud on üldjuhul tavapärasest selgemad. Täiemahuline üldmenetlus moodustas eelmisel aastal jõustunud lahenditest vaid ligikaudu 5%. Üldmenetluses oli süüdimõistvate otsuste osakaal 90%. Siin tuleb arvesse võtta ka seda, et need numbrid näitavad üksnes juhtumeid, kus isik anti kohtu alla.