Ja ma ootan, et vabandaks kõik need refikatest ja sotsidest riigikogu liikmed, kes nädalast nädalasse, kuust kuusse laimasid nii Kuusikut kui EKREt, nimetades meid kindlas kõneviisis naistepeksjate ja naistevihkajate erakonnaks. Te teadsite ju ise ka, et see on vale, aga tegite ikka.

Paluge nüüd oma laimamise eest vabandust!