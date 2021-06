Andres Jõesaar Kuusiku juhtumist: paremini teenivad mammonat need, kes ajakirjanike eetikanormidest kaugenevad

Mitte väga ammu oli kõik suhteliselt selge. Ajakirjandus tähendas trükitud ajalehti, raadio- ja telekanalite uudiseid ning päevakajalisi saateid, milles sõnad toimetatud, arvamused hoolikalt kaalutud. Kuid sellegipoolest oli sõna vaba. Arvamuse põhjendatuse ja fakti korrektsuse tagamiseks jagus aega. Ajakirjandus oli neljas seisus (või kui rohkem meeldib, siis neljas võim). Uhkelt sõltumatu.

Seda siiski illusoorselt, sest ajakirjandus sõltub alati millestki. Neljast seisusest on aadlikud nüüdseks täiesti kadunud, vaimulikkegi on meie ilmalikus ajas üsna hõredalt. Jäänud on kodanikud. Ja ajakirjanikud. Kauaks viimaseidki, võib pessimist küsida.