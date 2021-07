LUGEJA KIRJUTAB | Riho Põder: kas kiiksuga on see, kes päevitab paljalt, või see, kes teda vahib?

Kätte on jõudnud suur suvi, päike paistab, rahvas naudib rannamõnusid. Igal aastal ilmuvad välja - võiks öelda - ebanormaalsed inimesed, kui mitte lausa perverdid, kellele tuleb kiiremas korras politsei kutsuda.

Need on inimesed, kes soovivad samuti nautida rannamõnusid, ujuda, päevitada ja jõuda koju nii, et neil ei oleks seljas valgeid rinnahoidjaid ja jalas valgeid püksikuid. Ehk siis inimesed, kes soovivad rannamõnusid nautida paljalt.

Eestis selline võimalus puudub. Miks siis ei tohi üheski Tallinn ümbruses olevas rannas päevitada paljalt?