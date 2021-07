Niisiis tuleb esmaspäevast jälle ühistranspordis maski kanda. Kõigil. Ühtemoodi. Oled sa olnud vastutustundlik ja juba ammu oma sutsaka kätte saanud või oled sa elav potentsiaalne viiruspomm.

See on nii kisendavalt ebaõiglane, et ma ei imestaks, kui kuuleksin peagi kõvahäälseid üleskutseid kodanikuallumatusele.