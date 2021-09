Rohepöörde eesmärk on tagada inimestele parem ja tervislikum tulevik, mitte kõrgemad arved.

Praegused kõrged elektrihinnad ei tee loomulikult enamikele meist rõõmu. Oleme täna suuremas osas tarbijate, mitte tootjate rollis ning sedavõrd elutähtsa asja nagu elektri tarbimise kulu mõjutab meid kõiki.

Rohepööre elektritootmises on toimunud aga juba aastakümneid ja jätkub. Põhjus on lihtne – sellel on selge mõju loodusele, kliimale ja ka inimeste tervisele ning puhta energia poole liikumine aitab neid mõjusid leevendada. Näeme seda ka Ida-Virumaal, kuhu peamine osa Eesti elektritootmisest on koondunud.

Vastus kõrgetele hindadele on meie energiasüsteemi süsteemne arendamine rohelise energia suunal ja senise tegutsemise kiirendamine. Kõrged hinnad pole rohepööre, vaid näitavad meile tänaseid kitsaskohti nii energiasüsteemis kui poliitikakujundamises.