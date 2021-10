PÄEVA TEEMA | Indrek Luberg: loovisikud ei peaks riigilt lihtsalt toetust saama selle eest, et nad on loovisikud

Eesti sotsiaalmaksusüsteem on solidaarne ja selliseks peaks see ka jääma. Kindlasti ei poolda me valitud ühiskonnagruppidele maksuerisuste tegemist. Pigem tuleb avada maksusüsteemi arutelu laiemalt.

Indrek Luberg Isamaa Parempoolsete juhatuse liige