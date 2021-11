ERISAADE | Mis 700-aastane orjus? Pigem olid mõisnikeks eestlased ise!

Meil on ajakirjanduses kõige rohkem tekitanud furoori ajaloodoktorant Kristjan Oad , kelle viimase Päevalehes ilmunud loo pealkiri räägib iseenda eest: eestlane - põline vallutaja . Nüüd konverentsi päevakavas olev ettekanne pole mitte vähem intrigeeriv: "Kas pärisorjuse aegsed Eestimaa mõisnikud pidasid end... eestlasteks?"

Kuidas üldse eristada müüte tegelikkusest? Me kõik oleme kuulnud Läti Hendrikust ja saame ka aru, kelle laulu ta laulis. Mida sinna kõrvale veel panna? SA Osiliana juhi Marika Mägi ettekanne kõlabki: „Mis jäi Läti Henrikul mainimata?"

Palju me oskame rääkida aga ajast enne, kui kroonikud tulid? Arheoloogiaprofessor Heiki Valk on uurinud eestlaste linnuseid. Mida paljastab maapõu? Kui ägedaid sõdu - ja kellega me pidasime? Kes neid kindlusi valitsesid?