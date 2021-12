Selleks, et probleeme lahendada, peab neid esmalt tunnistama. Kas me tunnistame, et kõrghariduse rahastamisega on meil probleem?

Kõrghariduse kulud osakaaluna SKT-st on meil langenud 1,4%-lt ühele. Täpse numbri 2020. aasta kohta saame selle aasta lõpus. Haridusleppe osapooled on toonud välja, et kõrgharidusse peaks suunama 1,5% sisemajanduse kogutoodangust. Sel juhul on kõrghariduses puudu suurusjärk 100 miljonit eurot.