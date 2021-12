RAAMATUBLOGI: Proua Maigret ehk iga eduka mehe kõrval on tark naine

Aasta 2021 kinkis meile kolm komissar Maigret’ raamatut ja on seega igati korda läinud. Eks igaühel ole oma kiiks ja siinkirjutajal väljendub see armastuses Maigret’ vastu. Mõni aasta tagasi Leningradis (või on see nüüd Peterburi?) käies ja astudes, nagu ikka, raamatukauplusse Dom Knigi, lõi Maigret’ kogutud teoste riiulitäis pulsi üles – kõik 75 romaani ja 28 lühijuttu üheskoos. Aga jäid soetamata, sest lootus, et ükskord saab kollektsiooni ka maakeeles kokku, elas hinges.