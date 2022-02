FAKTIKONTROLL | Puuduv lugemisoskus? Statistiline järeldus, et vaktsiini mõjul on kasvanud raskete haiguste põdemine ei vasta tõele

Mida väidetakse?

Nii Telegram, kui ka artikli põhjal tehtud Facebooki postitus toovad välja ridamisi raskeid terviseprobleeme, millesse haigestumine on väidetavalt kuni 20 korda kasvanud.

Telegrami artikli põhjal on tehtud Facebooki postitus lehel “Koos muudame maailma paremaks”. Postitus on saanud 22 tunniga üle neljasaja reaktsiooni, 64 kommentaari ja 263 jagamist.

Kuidas on lood tegelikult?

Andmed on võetud USA riigikaitse terviseportaalist ehk Defence Medical Epidemiology Database (DMED). PolitiFact võttis ühendust antud ametkonnaga ning selle esindaja Peter Graves kinnitas, et tegemist on valeandmetega (6).

Nimelt esines andmebaasisi andmekogumisviga, mis leidis aset aastatel 2016-2020 ehk enne pandeemia algust ja pikalt enne COVID-19 vaktsiini kasutuselevõttu. “Näiliselt kordades kasvanud statistika aastal 2021 tuleneb sellest, et varasematel aastatel koguti andmeid valesti,” ütles Graves väljaandele Politifact (7).

Ametnikud kontrollisid DMED-ist leitud andmeid ning leidsid vea, mille kohaselt enne pandeemiat üles märgitud diagnooside arv oli kordades väiksem reaalsetest juhtumitest. Mis tähendab, et statistika näitas väga väikseid numbreid 2016. - 2020. aasta lõikes ning numbrite hüppelist kasvu peale seda (8). Vea ilmnemisel eemaldati andmed andmebaasist ning lükati käima täiendav uuring, et esitada korrektsed andmed.

Ühtlasi on sellised suured hüpped statistikas (nagu välja toodud mitmekordsed kasvud näiteks vähijuhtumites) reeglina märk statistikaveas (9). Eriti kuna see “hüpe” leidis aset vaid aastaga. Seda on välja toonud muuhulgas onkoloog, akadeemik ja kasvajatega seotud uuringute autor, teadlane dr David Gorski, kes märkas toodud väidetes ebakõla.

Hetkel on DMED kuulutanud postitustes levivad andmed vääraks ning pole mingit tõestust, et USA sõjaväes oleks terviseprobleemid hüppeliselt kasvama hakanud. Rääkimata seosest koroonavaktsiinidega (10).