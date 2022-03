Mart Võrklaev: peame selgitama oma venekeelsele elanikkonnale, et Putin tuleks Eestisse esmajoones neid tapma

Sõjaaeg. Kahjuks on nii, et pärast 24. veebruari iseloomustab see sõna Eesti elu igapäeva.

Õnneks ei näe me veel iga Eesti inimese elu muutvaid järelmeid nagu Ukrainas. Kui me tahame, et see nii ka jääks, peame riigimeestena kohe kaugeleulatuvaid otsuseid tegema. Et sõda kogu oma koleduses siia ei jõuaks.

Õnneks on valitsus päris pikad sammud nii kaitseväe toetamiseks, energiajulgeolekuks kui näiteks eestikeelseks hariduseks juba astunud ja astub lähiajal veel.

Eesti on oma hinnangutes Venemaa vallutussõjale olnud paljudest maailma riikidest ees. Täna astuvad peaminister Kaja Kallase juurde mitmed meie liitlased ja ütlevad, et tõesti, teil oli õigus.

Veel jaanuaris, kui Venemaa koondas Ukraina piiri taha sadu tuhandeid sõdureid ja Putin keerutas oma rahva seas üles viha ukrainlaste vastu, otsustas valitsus panna Eesti kaitsmisesse täiendavad 380 miljonit eurot.

Samal ajal andis Eesti ühe esimese riigina maailmas ukrainlastele tantkitõrjerelvi Javelin, mis nende sõnul on vägagi ära kulunud. Tänaseks on ukrainlased oma kaitsmisel hävitanud üle 500 tanki ja tuhandeid soomusmasinaid, paljuski just tänu meilt...