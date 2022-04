Hannes Nagel: Tallinn vassib, Vene saatkonna esisele saab Ukraina nime lihtsalt anda

Tallinna linnavalitsus on seni kiivalt kaitsnud narratiivi, mille kohaselt ei saa Venemaa suursaatkonna esise pisikese tänavalõiguga midagi ette võtta, sest see asub vanalinnas. 25. aprillil sõnas aga abilinnapea Madle Lippus, et tegelikult on probleem hoopis selles, et muudatuse elluviimiseks on vaja riigihalduse ministrilt vastav luba saada.