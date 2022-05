Taavi Veskimägi: Vene gaasist loobudes pole LNG-terminal sugugi ainuke lahendus

Avalikus arutelus kõlab etteheiteid, et Elering konkureerib LNG-terminali projektis erasektoriga. See ei ole nii. Erasektor pole valmis terminali ilma riigi garantiita ette võtma. Elering kannab varustuskindluse vastutust, mis ongi ainus põhjus projektis osaleda. Kui LNG-terminal saab tulevikus äripõhiselt hakkama, astub Elering kõrvale.

Ma ei ole kohanud kedagi ei valitsuses, ministeeriumides ega Eleringis, kes ütleks, et seda projekti peab realiseerima riik, kui erasektor seda teeks. Olles selle arutelu keskmes nüüd kaks kuud, siis näen kahjuks üht. Erasektor ütleb, et me loome LNG-võime küll, aga riik andku garantii, kui äri ei peaks õnnestuma.