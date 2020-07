Kui Pärnust mööda rannikut kummalegi poole edasi sõita – või lausa üle lahe edela poole seilata –, leiab veel kauneid paiku, kus on suvel märksa rahulikum puhata. Varblast Iklani ulatuvat 250-kilomeetrist rannikut ühendab Romantiline Rannatee, mis on oma proosalises tähenduses MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu kaubamärk, ent sobib koondnimetusena väga hästi piirkonda iseloomustama. Laheäärsele alale jääb palju toidukohti, puhketalusid, tegevuskeskusi ja ohtralt puutumata loodust, mis ootab avastamist.

Pärnust lõuna pool, otse rannaniidu ääres Kosmonautika puhkekeskus. Põneva nimi tuleneb paiga ajaloolisest taustast. Nimelt ehitas Nõukogude Liit siia Moskva täppismehaanika instituudi suvekodu, kus käisid tippteadlaste kõrval puhkamas ka kuulsad kosmonaudid.

Kosmonautika keskuse peremehe, ettevõtja Aivar Merila sõnul valiti siinne maalapp suvekoduks toonaste ilmauurijate koostatud statistika tõttu, mille järgi oli Kabli kandis kõige rohkem päikeselisi päevi terve Nõukogude Liidu peale. Kas linnalegendina tunduv fakt ka paika peab, on tagantjärele keeruline öelda, ent Merila tunnistab, et siin on tõesti hea ilm – kui Pärnu sõbrad kaebavad tormi üle, võib Kablis olla hoopis päikesepaisteline rannapäev.

Koha ajalugu on keeruline täpselt uurida, sest tol ajal oli see kinnine asutus, kuhu kohalikud siseneda ei tohtinud. Keskuses oli kõik, mis vajalik selleks, et puhkajad ümberkaudsetesse asulatesse minema ei peaks. Siin oli lausa oma tankla, millest on nüüdseks saanud väike ja aina täienev kosmosemuuseum, ning Moskvast Riiga lennutatud VIP-id said helikopteriga tulles maanduda otse keskuse kõrval.