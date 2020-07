LP Rauno Volmar FOTOREPORTAAŽ | Haruldased sulelised valisid oma koduks Tallinna järvesopi Tallinna äärelinnas asuva järvekese on oma elupaigaks valinud pütid ja taidad, kes ajavad tihedas roostikus ja järvesoppides vargsi linnuasju. Jaga

Taida (Gallinula chloropus) ehk tiigikanarohelised pikad jalad on pikkade varvastega, tänu millele saab ta liikuda peaaegu kõikjal – ujuval veetaimestikul, pehmes mudas või maapinnal. Kaldal kõndides meenutavad nad rohkem kana kui veelindu. Kuigi neil puuduvad veelindudele omased lestad, on nad head ujujad ja võivad ka sukelduda. Kui teiste veelindudega võrrelda, siis taidal on ujudes enamik keha vee all. Vees liigub ta edasi kiiresti, aga nõksutades. Nagu jalgrattur, kes vastutuult mäkke väntab ja üritab kehaga hoogu juurde anda. Foto: Rauno Volmar