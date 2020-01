Sichuani saatkond

Soklikorrusel asuvasse Han’si sisenedes tekib esmalt labürindi tunne. Käike ja ukseavasid on kuidagi paljuvõitu. Han’si mööbel on ilmselt varem samas kohas tegutsenud söögikohtadest päranduseks saadud ja silmanähtavalt paremaid aegu näinud. Seda on püütud kunstbambuste, seinale riputatud fotode ja muu säärase krempli abil hiinalikumaks muuta.

Eestis on tüüpilistel Hiina söögikohtade menüü pikem kui Hermanni torn, Han’si söögikaart on seevastu pigem lühem. Han’s on keskendunud ühe Hiina kulinaarse piirkonna, Sichuani köögile ja lubab kundedele pakkuda ehedaid maitseid. Samast piirkonnast on pärit ka Han’si pidaja. Sichuani köögi ilmselt kuulsaimad esindajad Kung pao kana ja kohalik Sichuani pipar on mõistagi menüüs esindatud.