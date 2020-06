Eesti 20. sajandi suurkujude valimisel tunnistati Keres sportlastest kõige suuremaks. Keres ei tulnud kunagi maailmameistriks, aga tema suurus oli suurem igasugustest tiitlitest.

Paavo Kivise koostatud mälestusraamatus ütleb eksmaailmameister Boriss Spasski, et kui ta peaks maletajate seast esile tõstma üheainsa, siis see oleks Keres: „Tema oli malemaailma suurim aare. Äärmiselt tagasihoidliku ja taktitundelise inimesena esindas ta kõrgeimat malekultuuri, kultuuri üldse. Keres oli Gulliver liliputtide maal. Aga liliputtide liider oli Botvinnik. Mis seletabki kõike. Nii lihtne see on.”