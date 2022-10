RAAMATUBLOGI: Süümepiinades Maigret tunnetab mõrva...

Seekord satub Maigret paraja supi sisse, sest tal ei tule uurida kuritegu, vaid ta saab eelnevalt teada, et tapatöö on tulekul. Ülepäeva külastavad teda härra ja proua Marton. Mees väidab, et ta pole hull, nagu naine arvab, kuid on veendunud, et abikaasal on plaan teda mürgitada, kusjuures tõendidki on olemas.