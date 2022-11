Riina Solman: Eesti perede toetamine ja kaitsmine on meie põhiseaduslik kohustus

Põhiseadust tuleb täita universaalselt, mitte valikuliselt. Meile hõõrutakse pidevalt nina alla: miks me toetame jõukaid, kes saavad ise hakkama? Sellel on üks ja peamine põhjus – tegemist on universaaltoetusega. Samal moel makstakse näiteks üksikvanema toetust või pensione, hoolimata sellest, kas üksikema või pensionär on ühtlasi miljonär.