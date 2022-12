JUHTKIRI | SDE ja Isamaa teevad dopinguga sohki

Asi sai muidugi märksa selgemaks, kui tuli välja, et valdavalt lähevad eraldised omavalitsustesse, kus sotsidel on võimalik valimiste eel mõne hoone renoveerimist enda eduka valitsemisena näidata. Teisisõnu olnuks tegemist tüüpilise korruptiivse katuserahaga, mille puhul kasutatakse maksumaksjate raha valikuliselt, et saavutada valimistel parem tulemus. Olnuks, sest pärast skandaali puhkemist tõmbas riigikogu rahanduskomisjon need eraldised eelarvest maha.