Ellex Raidla advokaadid: püramiidskeemi reklaamiv suunamudija olgu ettevaatlik - temast võib saada kuriteo kaassüüdlane

Hagis väidetakse, et FTX oli sisuliselt püramiid- või Ponzi skeem, mis oli suunatud kogenematutele investoritele läbi vale ja eksitava teabe. Uudne on see, et hagis väidetakse võtmeroll olevat real meelelahutuse suurnimedel, kes aitasid FTX-le raha kaasata, kutsudes avalikkust oma näoga investeerima ja aidates sellega kaasa FTX edule.