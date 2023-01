PÄEVA TEEMA | Jaak Nigul: kummaline on kuulda maksutõusu ettepanekuid neilt, kes pole ise kunagi maksutulu loomises osalenud

Läänemetsa pakutud valimisprogrammi probleemiks on tõik, et see vaatab vaid ühte poolt rehkendusest. Tegu on taas ühe parteiga, kellele hirmsasti meeldib raha jagada, aga kahjuks unustada, kust see raha tegelikult tuleb. Minu kui ettevõtja jaoks on oluline, et riigi raha kasutataks vastutustundlikult.