PÄEVA TEEMA | Viljar Voog: ROK-i käitumise peale tulevad pähe vaid vägevad vandesõnad

Viis nädalat. Nii vähe aega on möödunud Müncheni julgeolekukonverentsist, kus me saime ühiselt rõõmustada, et Venemaa sõda Ukrainas on Eesti erikaalu maailmas kordi kasvanud ja me oleme globaalsete liidrite seas. Nüüd proovitakse meid aga taas tagaritta suruda, sest suured poisid tahavad rääkida!