PÄEVA TEEMA | Signe Riisalo kaitseb lasteraha kärpimist: meil tuleb taastada ühiskonnas õiglustunne

Eelmise valitsuse koosseisuga muudetud peretoetuste süsteem vajab muutmist, see on selge. Toetusi tõsteti 3-6 ning 7 ja enama lapsega peredel vastavalt 650-le ja 850-le eurole lootuses, et sellel on mõju iibe kasvule. Ühtlasi planeeriti need toetused alates 2024. aasta maikuust sarnaselt pensioniga indekseerida, kuid seadus sellisel kujul kohtleb meie peresid ebavõrdselt.