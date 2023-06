Mikk Tootsi: päikesepaneelid tasuvad ennast igatepidi ära

Viimaste aastate massiline taastuvelektritootjate lisandumine on jõudnud elektrihindadesse. Pikemate ja päikeseliste päevadega on päikesest elektri tootmise mahud märgatavalt kasvanud ning suurenenud pakkumine on viinud elektrihinna madala nõudlusega tundidel isegi miinusesse. See on levima pannud valearusaama, et päikeseenergia tootmine pole mõttekas, kuna miinushindade juures tuleb elektrit võrku müües hoopis ise peale maksta.