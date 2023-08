RAAMATUBLOGI: Kay Scarpetta on tagasi! Kohtuarst, kes loob lahkamisest kunstiteose

Ent krimkad on need muidugi ka. Kui Grishamist paremini ei oska keegi kirjeldada kohtusaalis toimuvat, siis Cornwell on teinud lahkamisest kunstiteose. Piinliku täpsusega kirjeldatu ei tekita sugugi õudu, vaid on muudetud rutiinseks meditsiiniliseks ja teaduslikuks tegevuseks.

„Ma ei usu, et saab kirjutada sellest, milles sul kogemused puuduvad,“ arvas Cornwell ajalehele The Guardian antud intervjuus. „Mulle ei meeldi kirjutada saladuslikke lugusid, kus kurjategija avastamine on kui puzzle kokkupanek. Iga surm mõjub sellega kokku puutunud inimestele erinevalt, ja just neid tundeid ma kirjeldangi. Kirjeldan sedagi, kuidas iga laip jutustab läbi teaduse ja meditsiini oma surmalugu. Minu asi on vaid see lugu ja kõik need tunded paberile panna.“