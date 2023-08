LUGEJA KIRJUTAB | Eesti riigi mainet kahjustab meedia, mitte Kaja Kallas ise

Kurvaks teeb see, et neutraalseks ei ole suutnud jääda ka ERR ja Eesti Päevaleht.

Mina ja ka enamik Eesti kodanikke on andnud oma hääle Kaja Kallasele kui peaministrile ja ta on vaatamata kõigele siiski hästi hakkama saanud. Kahju Eesti mainele on tekitanud meedia, mis on sõna andnud põhiliselt halvustavatele ja ründavatele kommenteerijatele, kes oma väljaütlemistes kalduvad isegi fakte moonutama.