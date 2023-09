Põim Kama: aina rohkem on tunne, et valitsuse eesmärk on võim ja riik pole enam inimeste jaoks

Aga murelikuks ei tee täna mitte halb kommunikatsioon, vaid see, et poliittehnoloogiasse ning numbrite, argumentide ja segaste sõnumite rägastikku kadudes ning seal hommikust hilisõhtuni rassides, on valitsus nähtavasti suure pildi silmist kaotanud. Riigieelarve pole asi iseeneses või eesmärk omaette. Maksud ja kärped pole asi iseeneses. Riik on ennekõike inimesed ja see, mis neid ühendab. Ambitsioon, mille nimel töötada, vajadusel raskusi ületada ja mille üle uhkust tunda. Kõik need põhjused, miks me üldse midagi teeme.