RAAMATUBLOGI: Venemaa võib vajuda ajaloo prügikasti, kuid borši alla võetakse ikka pits Smirnoffi. Ehk Venemaa ajalugu viina kaudu

Räägitakse, et Nõukogude Liidu lagundas NLKP mineraalsekretäri Mihhail Gorbatšovi alkoholivastane võitlus. Nii võibki olla, sest võtta venelaselt ära võimalus pärast paari klaasitäit kõik maailma mured unustada, on kuritegelik. Või võtta meie idanaabrite valitsejatelt peamine sissetulekuallikas... Mingil hetkel kõlises Tsaari-Venemaa kaukasse tuludena suisa 46% viinamüügilt, ja nüüd korvata see tulu viinamarjamahlast saaduga... Võimatu.

Venemaa ajaloost, ja mitte pelgalt sealse purjutamise minevikust, saab kenasti aimu ka persoonide või legendaarsete toodete kaudu – sõltub, kumb on kuulsam. Peeter I või Leninit tunneb mõistagi igaüks, kelle IQ on kingnumbrist suurem, kuid kui teha tänavaküsitlus, et kes on Pjotr Smirnov ja mis on Smirnoff, siis saab see teine kahtlemata rohkem hääli. Smirnoffi vodka siis. Kuigi Pjotr Smirnov on sellele kuulsale viinale alusepanija.

Tegelikult on Venemaa viinatootmise ja müügiga ka enne Gorbatšovi ämbrisse astunud. 1850. aastate lõpul muutus riigi totra poliitika tulemusena viin liiga kalliks, ja mis algas? Karskusliikumine! Muidugi ei tajunud venemaalased ühtäkki, et viin on paha, vaid nii alustati streiki kõrgete hindade vastu. Tulemust tuli – paranes viina kvaliteet ja hind langes, mistap võisid venelased karskuserüü seljast heita.

Umbes sel samal ajal alustas end vabaks ostnud pärisori Pjotr Smirnov teed isa Arseni jälgedes. Ta avas esmalt joogiputka, asus seejärel joovastavaid jooke tootma, sai tsaari ametlikuks alkoholitarnijaks ning saavutades lõpuks üleilmse kuulsuse.

„Smirnovi geniaalsus tulenes tema võimest vaadata kaugemale sellest, mis oli olnud, et näha, mis võiks olla,“ selgitatakse raamatus. „Tema visioon osutus grandioosseks, kulmineerudes täieliku domineerimisega oma tootmisvaldkonnas.“

Kindlasti on tänapäevastelgi ettevõtjatel üht-teist Smirnovilt õppida. Näiteks seda, kuidas oma toodet laiemalt tutvustada.