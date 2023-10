SÕJARAPORT | Rainer Saks: juhusliku eskalatsiooni oht sõjategevuse laienemiseks on Lähis-Idas väga kõrge

Iisrael jätkab väga ettevaatlikult, aga sihikindlalt maavägede operatsiooni Gazas. Praeguseks on alanud manööver, et lõigata sektor pooleks. Ei ole keeruline mõista, et Iisraeli esmane eesmärk on hävitada Hamasi infrastruktuur esmajärjekorras just sektori põhjaosas. Keeruline on hinnata, kui jõukohane see Iisraelile on.