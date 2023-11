Mare Rossmann: kui streigib õpetaja, streigib kogu maa

Sel korral oli tegemist poisiga, kes oli sellises raskes eas, et nurka enam panna ei kõlba, aga elu on nii lühike olnud, et ei ole jõudnud veel teravamaid nurki lamedamaks hõõruda. Poiss oli elava loomuga, sattus alati igasugustesse jamadesse ja enamasti jäi ka vahele.

Pärast seda kui õpetajad olid oma süüdistused ja etteheited esitanud, tõusis püsti poisi ema: „Selles ruumis ei ole peale minu ühtegi inimest, kes päriselt hooliks minu pojast. Isa lahkus meie juurest noorema naise juurde ja ütles, et jätkab poja toetamist ainult siis, kui mina kindlustan, et kui poeg halvasti käitub, ei saa sellest keegi teada, sest ta ei taha oma karjääri ohtu seada. Olen nõus, et mu poeg pole alati käitunud parimal moel, ma räägin oma pojaga siis, kui ta on selleks valmis.“