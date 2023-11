SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa kardab sõdureid koju lasta, sest siis jõuaks info kaotustest massidesse

Ukrainas tähistati sõjavangide koju saabumist kui väga positiivset sündmust ning võimalik, et Venemaa ei pidanud sellist praktikat enam neile sobivaks. Vange mitte vahetades on võimalik loota vangide lähedaste kasvavat survet Ukraina valitsusele. Ukraina sõjavangide arv on ootuspärasest mõnevõrra väiksem. See tähendab, et viimastel kuudel on vangi langenud väga väheseid.