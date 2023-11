SÕJARAPORT | Rainer Saks: üle hulga aja viib Ukraina läbi aktiivseid rünnakuid Vene territooriumil

Saksamaa kantsler on samuti hakanud sagedamini sõna võtma Ukraina abistamise vajalikkuse teemal. Ta on kõnelenud vajadusest olla valmis pikemajaliseks sõjas Ukrainas ning on lubanud ka Saksamaa abi suurendamist. Ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja püsib sarnasel lainel. Kuna USA sisepoliitika probleemid ei lase USA administratsioonil hoida Ukraina toetamisel selget liidripositsiooni, on Euroopa riigijuhid ettevaatlikult tekkinud vaba ruumi täita üritanud.