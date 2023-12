NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: „armastage üksteist, sest meil on, keda vihata!“ Suurim raketirünnak tugevdas võitlusvaimu

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu jõudis teatada, et „kasutati täppisrelvasid“ ja „tabati sõjaväelisi objekte“. Tegelikkuses aga kasutati paljuski rakette, mille tabamisraadius on mitmed sajad meetrid, ning mis on mõeldud objektide tabamiseks merel, mitte maal, ning tabati kõike muud kui sõjalisi objekte.