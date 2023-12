SÕJARAPORT | Rainer Saks: venelased ei suuda siiani mõista, millega ukrainlased nende lennukeid alla võtavad

Omaette emotsionaalne teema saab olema välismaal viibivate Ukraina kodanike toomine armeeteenistusse. See otsus võiks viidata, et Ukraina juhid arvestavad Venemaa uue mobilisatsiooniga tulevikus. Kuna enne presidendi valimisi Venemaal märtsis 2024 ei peeta seda võimalikuks, siis saaks Ukraina oma sammu varem astudes väikese eelise. Arvata võib, et osa pikalt teenistuses viibinud sõdureid soovitakse ka demobiliseerida.