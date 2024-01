Pipi-Liis Siemann: ainult palka nõudes on õpetajatel oht saada vaid teenusepakkujaks

On lihtne jätta muljet, et makstes õpetajatele rohkem palka saaks õpetajate mured lahendatud.

Õpetajate palk tõuseb 2027. aastaks nii, nagu plaanitud, olen selles veendunud. Et haritud ja oskuslik õpetaja on võtmetegelane Eesti riigi ja rahva harituse, konkurentsivõime ja heaolu edenemisel, on mitmete uuringutega tõendatud kui praktilise kogemuse kaudu tekkinud ühine arusaam. Koalitsioonilepingus märgitud eesmärk on saavutatav ning realistlik, kuigi selleks kuluvad lisamiljonid on muljet avaldavad.