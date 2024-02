Jaanus Karilaid: miks „oravate“ seakisa taevani tõusis, kui Jüri Ratas Isamaasse astus

Silmakirjatsemine, kus avalikult lubatakse üht ja salaja susserdatakse teist, on reformierakondlaste käekiri. Valimistel püüdis Reformierakond edukalt hääli Vene-Ukraina sõja taustal, rääkides valju häälega Vene majanduse isoleerimisest, aga nende esimehe abikaasa ajas samal ajal agressorriigis äri. „Silmakirjalik“ on isegi vähe öeldud. Kui lisame põhuks osutunud valimislubadused, on sobilikum väljend „süstemaatiline petmine“.