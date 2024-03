TULEVIKU EUROOPA | Piret Ehin: suveräänsust ei pea kui püha reliikviat kolme luku taga sinimustvalges kastis hoidma

Tähelipp on siiski kõige olulisem

Suur sõda Ukrainas on uue hooga käima lükanud arutelud Euroopa Liidu tuleviku üle. Viimastel kümnenditel soiku jäänud laienemisest on saanud geopoliitiline imperatiiv. Üha valjemini kõlavad hääled, mis väidavad, et laienemiseks peab liit ennast esmalt reformima. Reformiettepanekute arutamise taustal kerkib igihaljas küsimus, kas Euroopa Liit peaks olema föderatsioon – kas praegusest liidust võiksid välja kasvada „Euroopa Ühendriigid.“