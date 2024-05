FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele, et Eestis on kõrghariduse nn palgaboonus üks väiksemaid Euroopa Liidus, nagu väidab TalTechi prorektor?

TSITAAT | Hendrik Voll (TalTechi õppeprorektor) väitis enda 4. aprillil ERRis ilmunud arvamusartiklis, mis käsitleb Eesti kõrgharidust, et: „Kahjuks tuleb tõdeda, et Eesti kõrghariduse nn palgaboonus ehk see, kui palju teenib kõrgkooli lõpetaja rohkem gümnaasiumilõpetajast, on üks madalamaid Euroopa Liidus. Seega peaksime julgemini suunama raha eelkõige sinna, kus on oodata suuremat lisandväärtust, hoiduda aga õppetöö laiendamisest valdkondades, kus turu nõudlus on kesine või puudub sootuks.“