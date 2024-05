Millises Eestis me elaksime, kui sõda poleks olnud?

See on raamat, mis võiks igal kultuursel inimesel riiulis olla. Äsja ilmunud mahukas ja kaunis teos „Eesti linnaehituse ajalugu 1918–2020“ annab ülevaate Eesti linnaehituse viimasest sajast aastast. See oli ajajärk, mil maarahvas kolis linnadesse ja viimaste kiire kasv eeldas süsteemseid planeeringuid. Olulisemate teemadena on juttu elamuehitusest ning sõjajärgsest ülesehitustööst. Köitvalt kirja pandud ja rikkaliku fotovalikuga raamat kirjeldab põnevat teekonda, kuidas Eesti linnadest said just niisugused, kus suur osa meist praegu elab.