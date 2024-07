Andrus Kaarelson: ametisse astub madalate ootuste valitsus. Eesti rahandus on vaja korda teha

Kus on koalitsiooni ambitsioon?

Eesti rahanduse seis on väga halb ja majandus on erinevalt meie lähinaabritest juba kolmandat aastat järjest languses. Eelarvedefitsiit ja riigi võlakoormus kasvavad üha, kuid Reformierakonna juhitud valitsused on jätnud tähelepanuta majanduse ergutamise kui kõige jätkusuutlikuma maksulaekumiste suurendamise lahenduse.